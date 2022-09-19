ليبيا نيوز

المحرر الرياضي بـ (وال) : الاتحاد يودع دوري أبطال أفريقيا من الأدوار الأولى

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 18 سبتمبر 2022 م (وال) – ودع ممثل ليبيا فريق الاتحاد دوري أبطال أفريقيا من الأدوار الأولى رغم تفوقه على ضيفه (فلامبو ) البوروندي بنتيجة هدفان مقابل هدف، وذلك لحساب إياب الدور التمهيدي من البطولة ذاتها

وحسب المحلل الرياضي بـ (وال) يرجع خروج الاتحاد في هذه المباراة التي جرت – اليوم الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينة وتوسطها الحكم الجزائري ” قموح يوسف” على خلفية مجموع المباراتان ، حيث كانت الأفضلية لممثل بروروندي (فلامبو) الذي نجح في تسجيل هدف خارج دياره ، وأفضلية هدف لقاء الذهاب .

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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