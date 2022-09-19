ليبيا نيوز

وزارة التعليم العالي تطلب من رؤساء الجامعات بترشيح طالب واحد بكلية تقنية المعلومات لحضور دورة تنظمها شركة هواوي فرع ليبيا .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  19 سبتمبر 2022  م ( وال ) – طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية من  رؤساء الجامعات بترشيح طالب واحد من كل جامعة يدرس في الفصل الثالث ومتحصل على أعلى نسبة بكلية تقنية المعلومات وذلك للمفاضلة بينهم وترشيحهم لحضور دورة تقنية المعلومات المقدمة من شركة  هواوي فرع ليبيا والمزمع إقامتها بمدينة طرابلس في الفترة ما بين 17 إلي 24 أكتوبر 2022م.

 وأعربت الوزارة في تنويه لها نشرته عبر موقعها بالفيسبوك  عن أملها بالإسراع في موافاتها بالمطلوب في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق 22 سبتمبر 2022م وذلك لا تخاد الإجراءات اللازمة والتنظيمية مع شركة هواوي Huawei المنضمة لهذه الدورة.

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وكالة الأنباء الليبية

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