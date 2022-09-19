وزير الاقتصاد والتجارة يناقش آلية وضع معايير وأسس منهجية للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية.

طرابلس 19 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الاحد اجتماعا حضره مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ا و رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتصنيف الائتماني، و مدير عام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني تم خلاله مناقشة بعض المشاكل التي تواجه العمل في تصنيف شركات التأمين في ليبيا.

وبحث الاجتماع آلية وضع معايير وأسس منهجية ، تتماشى مع سياسة العمل المحلية كبداية لإمكانية تصنيف هذه الشركات .

وتم الاتفاق على استمرارية التعاون المشترك بإجراء ورش عمل وجلسات للرفع من مستوى الخدمات .