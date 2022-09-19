ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد والتجارة يناقش آلية وضع معايير وأسس منهجية للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 19 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة  محمد الحويج  الاحد اجتماعا  حضره مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ا  و رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتصنيف الائتماني، و مدير عام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني  تم خلاله مناقشة بعض المشاكل   التي تواجه  العمل في تصنيف شركات التأمين في ليبيا.

 وبحث الاجتماع  آلية وضع معايير وأسس منهجية ، تتماشى مع سياسة العمل المحلية كبداية لإمكانية تصنيف هذه الشركات .

 وتم الاتفاق  على استمرارية التعاون المشترك  بإجراء ورش عمل وجلسات للرفع من مستوى الخدمات  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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