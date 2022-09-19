عضو المجلس الرئاسي ( موسى الكوني ) يشارك اليوم الاثنين في تشييع جثمان الملكة اليزابيت الثانية بحضور عدد من قادة العالم .

لندن 19 سبتمبر 2022 (وال)- يشارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ، اليوم الاثنين في تشييع جثمان الملكة اليزابيت الثانية بحضور عدد من قادة العالم وحضور مراسم الاستقبال التي يقيمها الملك تشارلز الثالث على شرف المشاركين في تشييع الجنازة .

وكان الكوني قد سجل أمس الاحد في دفتر التعازي خلال إلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة ( اليزايبت ) قائلا ” : نرجو أن يكون عهد الملك ( شارل الثالث) فاتحة لمسار من سلام واستقرار في العالم، وفي ليبيا بالذات ، لقد كانت الملكة الرمز لثبات قيم إنسانية وسياسية أسست لنموذج حكم فريد ، صبغ رحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية كامل الأرض بحزن جلل، إذ نعزي الشعب البريطاني، وجلالة الملك تشارلز الثالث، والعائلة الملكية، في هذا الفقد الكبير، نرفع في الوقت ذاته باسم دولة ليبيا والشعب الليبي، أسمى آيات التهاني لجلالة الملك، وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة ” .

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