ليبيا نيوز

الجزائر تستضيف اجتماعا يضم جميع الفصائل الفلسطينية في أكتوبر المقبل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الجزائر 19 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة مساء اليوم الاثنين أن الجزائر ستستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. و أوضح أبو عيطة أن الاجتماع الفصائلي في الجزائر، سيضم فتح وحماس  والجهاد الإسلامي. و أكد السفير أبو عيطة أن فلسطين تعول كثيرا على نتائج […]

ظهرت المقالة الجزائر تستضيف اجتماعا يضم جميع الفصائل الفلسطينية في أكتوبر المقبل أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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