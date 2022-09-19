الجزائر تستضيف اجتماعا يضم جميع الفصائل الفلسطينية في أكتوبر المقبل

الجزائر 19 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة مساء اليوم الاثنين أن الجزائر ستستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. و أوضح أبو عيطة أن الاجتماع الفصائلي في الجزائر، سيضم فتح وحماس والجهاد الإسلامي. و أكد السفير أبو عيطة أن فلسطين تعول كثيرا على نتائج […]

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