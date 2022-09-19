ممثلا عن ليبيا .. الكوني يُشارك في جنازة الملكة “إليزابيث الثانية”

طرابلس 19 سبتمبر 2022 (وال)- شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ممثلا عن دولة ليبيا اليوم الإثنين، في جنازة الملكة “إليزابيث الثانية” التي حضرها الملك “تشارلز الثالث” وأفراد العائلة المالكة، وعدد كبير من زعماء ورؤساء دول العالم.

وكانت مراسم التوديع الرسمية للملكة قد بدأت صباح اليوم الإثنين، بوضع التابوت المغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى “وستمنستر بي” لحضور جنازتها.

وبعد القداس في وستمنستر بي، نقل نعش الملكة إلى وندسور حيث ستدفن مع زوجها الراحل الأمير فيليب، لتنتهي فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على رغم من إن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى. (وال)

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