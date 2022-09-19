القدس 19 سبتمبر 2022 (وال) -نظم القطاع التعليمي الرسمي والخاص في القدس المحتلة إضرابا واسعا شمل كافة المدراس رفضا لمحاولات الاحتلال الصهيوني فرض منهاجه التعليمي على الطلبة بدلا من المنهاج الفلسطيني. في ظل تصاعد الاحتلال بالقدس المحتلة، وعلى كل نواحي الحياة للمقدسين لأسرلة المدينة نحو التهويد التاريخي والحضاري والتعليمي والصحي، خاض القطاع التعليمي الرسمي والخاص […]

ظهرت المقالة إضراب شامل في مدارس القدس رفضا لتهويد المناهج الفلسطينية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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