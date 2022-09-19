الصين تنجح في أول مهمة لاستكشاف المريخ.

بكين 19 سبتمبر 2022 (وال) – ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أنها توصلت إلى نتائج علمية هامة في أول مهمة استكشاف صينية للمريخ .

وقالت الهيئة إنه حتى يوم الخميس الماضي ، عملت المركبة المدارية للمسبار (تيانون-1) بشكل طبيعي لمدة تتجاوز 780 يوما، وسافرت المركبة الجوالة (تشورونغ) 1921 مترا على سطح المريخ.

وأكملت المركبة المدارية والمركبة الجوالة للمسبار (تيانون-1) مهام الاستكشافات العلمية المستهدفة، وحصلتا على 1480 جيجابايت من البيانات العلمية الأولية.

ويتكون مسبار (تيانون-1) من مركبة مدارية ومركبة هبوط مركبة جوالة.

وفي 15 ماي 2021، هبط المسبار في منطقة الهبوط المختارة له مسبقا في يوتوبيا بلانيشا، وهو سهل شاسع في المريخ، ما يمثل المرة الأولى التي تُنزل الصين فيها مسبارا على الكوكب الأحمر.

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