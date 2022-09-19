تأجيل مناقشة أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا بسبب القتال في تيجراي

الخرطوم 19 سبتمبر 2022 (وال) -قالت مصادر سودانية اليوم الإثنين، إن تطورات الحرب في إقليم تيجراي أجلت مناقشة الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وأشارت المصادر إلى أن جنوب السودان اقترحت عقد قمة بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير في أكتوبر، لبحث أزمة الحدود، وأوضحت أن البرهان ما زال متمسكا بضرورة تكثيف العلامات على الحدود مع إثيوبيا.(وال الخرطوم) س خ.

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