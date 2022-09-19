سويسرا توقع صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء مقاتلات “إف-35” من الولايات المتحدة

بيرن 19 سبتمبر 2022 (وال) -أعلنت الحكومة السويسرية رسميا اليوم الاثنين، توقيع عقد لشراء (30) طائرة مقاتلة من طراز “إف-35” من الولايات المتحدة، في إطار خطة تجديد سلاح الجو السويسري.

وفي بيان لها، أوضحت الحكومة السويسرية أن صفقة الشراء المزمعة، وقعتها بالفعل الولايات المتحدة، حيث يوجد مقر الشركة المصنعة (لوكهيد مارتن)، لافتة إلى أن تكلفة الشراء ستشمل المعدات والأسلحة والذخيرة الخاصة بالمهمة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وتخطيط المهام ودعم التدريب.

ووقع رئيس خدمة التسلح السويسرية ومدير برنامج “إف-35 إيه” الصفقة التي ستتكلف أكثر من (6) مليارات فرنك سويسري (دولار) لشراء الطائرات التي سيتم تسليمها بين عامي (2027 و2030).

وكان المعارضون بسويسرا قد نجحوا في أواخر الشهر الماضي بمسعاهم لوضع عملية شراء المقاتلات قيد الاستفتاء، لكن المسؤولين في الحكومة السويسرية جادلوا بأن الناخبين قد وافقوا عليها بالفعل وإن العقد تقرر التوقيع عليه بالفعل، لذا فإن أي جدول زمني للاستفتاء سيكون بعد فوات الأوان، حيث قال المعارضون إن الطائرات باهظة الثمن وستربط الأمن السويسري بشكل وثيق للغاية بالولايات المتحدة وغير مناسبة لاحتياجات سويسرا.

في حين أنه غالبا ما تستخدم القوات الجوية السويسرية مثل هذه المقاتلات في الدوريات الجوية في أجوائها الأوروبية وليس في النزاعات بالخارج، وينص الدستور السويسري على أن سويسرا دولة محايدة، مما يحد من قدرتها على المشاركة في النزاعات الخارجية.(وال بيرن) س خ.

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