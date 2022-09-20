حكومة (باشاغا) تدشن منظومة تسجيل متكاملة لمرضى الأورام

طرابلس 19 سبتمبر 2022 (وال) – أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، تدشين منظومة تسجيل متكاملة تخص مرضى الأورام، وتشمل جميع المناطق الليبية.

وتختص المنظومة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة على فيسبوك، بحصر مرضى الأورام وإدخال بياناتهم الشخصية ونوع الورم، ومستوياته، وعلاجه، وإصدار تقارير دورية عن العلاج .

كما يجرى ربط المنظومة بالأرقام الشخصية للمرضى وتنبيههم بمواعيد الجرعات والتحاليل والأشعة، وإصدار وصفات طبيبة إلكترونية وربط المنظومة بباقي التخصصات الأخرى، ومتابعة البروتوكول العلاجي ومواكبة تحديثه بشكل دوري مع النظام العالمي للعلاج.

يذكر أن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من منجلس النواب عثمان عبدالجليل شكل 12 لجنة طبية متخصصة

تُعنى بالقطاع الطبي واحتياجاته

..(وال)..