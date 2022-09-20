بمقر البعثة الليبية بنيويورك المنفي رفقة المنقوش يفتتح الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

نيويورك 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) – افتتح رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي” أمس الإثنين بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أكد ” المنفي ” في كلمة افتتح بها الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على موقعها الرسمي أن الاجتماع جري خلاله بحث عملية التنسيق حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة؛ لضمان أكبر قدر من التأييد والدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية