وزيرة دبلوماسية النرويج تجدد للمنقوش في نيويورك التزام بلادها الكامل لدعم الاستقرار في ليبيا .

نيويورك 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش “أنيكين هويتفيلدت” وزيرة خارجية مملكة النرويج على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث التحديات الراهنة وآخر التطورات السياسية في ⁧ليـبيا حيث جددت المنقوش ❞رفضها لأي إجراءات وعمليات من شأنها أن تؤدي لزعزعة الاستقرار في العاصمة، مؤكدة بأن حكومة الوحدة الوطنية لديها خطط استراتيجية وشاملة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد; والاستعداد لإجراء الانتخابات الوطنية بمدة زمنية محددة❝.

وفيما يخص ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية جددت ” المنقوش ” تأكيدها بأن ليبيا بلد عبور للمهاجرين وليست الوجهة النهائية لهم ، مشددة على ضرورة استمرار الدعم والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي خاصة فى هذا المجال ..

ومن جانبها جددت وزيرة خارجية النرويج التزام بلادها الكامل لدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا ومواصلة العمل معاً في العديد من المجالات والقضايا التي تهم البلدين الصديقين .

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