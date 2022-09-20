قرغيزستان وطاجيكستان توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار.

برلين 20 سبتمبر 2022 (وال) – وقعت جمهوريتا قرغيزستان وطاجيكستان اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد ستة أيام من القتال العنيف الذي خلف عشرات القتلى من الجانبين.

وبموجب شروط الاتفاق الذي وقعه رئيسا المخابرات القرغيزية والطاجيكية في معبر جوليستون أفتودوروجني الحدودي ، سيتم سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقال رئيس اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان “كامتشيبيك تاشيف” إن الوضع في منطقة باتكين الحدودية القرغيزية يستقر تدريجيا بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.

ومن جهته قال نظيره الطاجيكي “سايمومين ياتيموف” نحن مقتنعون بأن السلام الحقيقي قادم الآن إلى حدودنا.

ويذكر أنه قتل ما لا يقل عن 59 شخصا من الجانب القرغيزي ، وقتل من الجانب الطاجيكي 41 شخصا منذ اندلاع القتال في 14 سبتمبر ، وفقا للأرقام الرسمية.

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