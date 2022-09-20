وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يستلم السجين ‏الليبي بأوكرانيا “حاتم حميدة باكير” للعودة به إلى أرض الوطن‏

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- استلم وكيل وزارة الداخلية للشؤون ‏العامة ‏لواء محمود سعيد السجين ‏الليبي بأوكرانيا “حاتم حميدة باكير”، ‏بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ‏‏‏عبد الحميد الدبيبة، في إطار حرصه على سلامة المواطنين الليبيين.

وأعلنت وزارة الداخلية – في بيان لها – أن عملية استلام السجين جرت اليوم الثلاثاء ‏من الحدود الأوكرانية البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل المساجين ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، وهو آخر المواطنين ‏الليبيين المتواجدين في ‏أوكرانيا والتوجه به إلى ليبيا.‏

وذكرت الوزارة بأن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية ‏برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، قامت خلال ‏الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء كافة الجالية الليبية ‏المتواجدة بأوكرانيا وإعادتهم لأرض الوطن بسلام، بعد مفاوضات مع السلطات ‏‏الأوكرانية في شهر مارس ‏الماضي بمشاركة القائم ‏بأعمال ‏السفارة الليبية هناك. (وال)

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