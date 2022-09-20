وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يستلم السجين ‏الليبي بأوكرانيا “حاتم حميدة باكير” للعودة به إلى أرض الوطن‏

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- استلم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد السجين الليبي بأوكرانيا “حاتم حميدة باكير”، بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في إطار حرصه على سلامة المواطنين الليبيين.
وأعلنت وزارة الداخلية – في بيان لها – أن عملية استلام السجين جرت اليوم الثلاثاء من الحدود الأوكرانية البولندية وفق اتفاقية تبادل المساجين الموقعة مع الحكومة الأوكرانية، وهو آخر المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا والتوجه به إلى ليبيا.
وذكرت الوزارة بأن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، قامت خلال الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء كافة الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا وإعادتهم لأرض الوطن بسلام، بعد مفاوضات مع السلطات الأوكرانية في شهر مارس الماضي بمشاركة القائم بأعمال السفارة الليبية هناك. (وال)
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