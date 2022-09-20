لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات وسط تدهور الليرة

بيروت 20 سبتمبر 2022 (وال) -سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا وذلك بعد قرار مصرف لبنان وقف توفير الدولار لواردات المحروقات، وسط تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولا جديدا لأسعار المحروقات، أظهر ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين (95) أوكتان قدره (15) ألف ليرة، و(98) أوكتان (16) ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت (13) ألف ليرة، وقارورة الغاز (11) ألف ليرة لبنانية.

وأصبحت أسعار المحروقات السائلة على الشكل الآتي: صفيحة بنزين (95) أوكتان: (700) ألف ليرة، وصفيحة بنزين (98) أوكتان (717) ألف ليرة، وصفيحة المازوت (848) ألف ليرة، وقارورة الغاز (401) ألف ليرة، وواصلت الليرة اللبنانية نزيفها أمام الدولار، مسجلة (39) ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.(وال بيروت) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال