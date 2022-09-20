قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف المزارعين شرق غزة وخان يونس.

غزة 20 سبتمبر 2022 (وال) – أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام شرق محافظتي غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المزارعين شرق حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع “كيسوفيم العسكري” فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم.

.. ( وال ) ..