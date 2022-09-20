ليبيا نيوز

الجيش الصومالي يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة الشباب الإرهابية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مقديشو 20 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن الجيش الصومالي اليوم الثلاثاء، سيطرته على منطقة “سيناطقو”، الواقعة على بعد (35) كيلومترا جنوب مدينة “طوسمريب”، وذلك خلال عملية عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين. وذكر بيان للجيش الصومالي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية. […]

ظهرت المقالة الجيش الصومالي يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة الشباب الإرهابية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك