مقديشو 20 سبتمبر 2022 (وال) -أعلن الجيش الصومالي اليوم الثلاثاء، سيطرته على منطقة “سيناطقو”، الواقعة على بعد (35) كيلومترا جنوب مدينة “طوسمريب”، وذلك خلال عملية عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين. وذكر بيان للجيش الصومالي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية. […]

ظهرت المقالة الجيش الصومالي يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة الشباب الإرهابية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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