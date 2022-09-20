الشركة العامة للكهرباء تواصل تنفيذ خطتها العاجلة للرفع من القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء لتحسين الشبكة العامة.

طرابلس 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تواصل الشركة العامة للكهرباء تنفيذ خطتها العاجلة للرفع من القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء لتحسين الشبكة العامة والمحافظة على استقراريتها .

حيث تقوم الفرق الفنية بتنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة غرب جنوب طرابلس 400 ك . ف ومشروع خط نقل الطاقة قمينس – اجدابيا – ومشروع خط نقل الطاقة في أوباري الفجيج 220 ك . ف .

واضافت شركة الكهرباء عبر موقعها أن أعمال الصيانة لمضخة الإطفاء الرئيسية بمحطة كهرباء الخمس قد انتهت لمنظومة الإطفاء على حوض مياه البحر بالمحطة التي كانت خارج الخدمة ( سابقاً ) .

واجريت الاختبارات التشغيلية النهائية عليها ، وكانت النتائج إيجابية .

وبذلك يصبح مصدر مياه البحر الإستراتيجي تحت الطلب في الظروف القاهرة أثناء انقطاع الكهرباء وخروج مضخة الإطفاء بمحرك الكهرباء عن الخدمة .

وكان الفريق المكلّف من إدارة السلامة العامة قد انهى أعمال العمرة الجسيمة لمحطة الاطفاء و إدخالها فعليًا للخدمة ، حيث وصلت سرعتها إلى ( 1245 لفة / دقيقة ) واستمرت تحت الوضع التشغيلي لمدة ساعتين لم تُعطي خلالها أي مؤشرات سلبية .