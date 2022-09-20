ليبيا نيوز

الشركة العامة للكهرباء تواصل تنفيذ خطتها العاجلة للرفع من القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء لتحسين الشبكة العامة.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تواصل  الشركة العامة للكهرباء تنفيذ خطتها العاجلة للرفع من القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء لتحسين الشبكة العامة والمحافظة على استقراريتها  .

حيث تقوم الفرق الفنية بتنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة  غرب جنوب طرابلس 400 ك . ف    ومشروع خط نقل الطاقة  قمينس – اجدابيا    –  ومشروع خط نقل الطاقة في أوباري الفجيج 220 ك . ف .

واضافت شركة الكهرباء عبر موقعها أن   أعمال الصيانة لمضخة الإطفاء الرئيسية بمحطة كهرباء الخمس  قد انتهت لمنظومة الإطفاء على حوض مياه البحر بالمحطة  التي كانت خارج الخدمة ( سابقاً ) .

 واجريت الاختبارات التشغيلية النهائية عليها ، وكانت النتائج إيجابية .

وبذلك يصبح مصدر مياه البحر الإستراتيجي تحت الطلب في الظروف القاهرة أثناء انقطاع الكهرباء وخروج مضخة الإطفاء بمحرك الكهرباء عن الخدمة .

وكان الفريق المكلّف من إدارة السلامة العامة قد انهى أعمال العمرة الجسيمة لمحطة الاطفاء  و إدخالها فعليًا للخدمة ، حيث وصلت سرعتها إلى ( 1245 لفة / دقيقة ) واستمرت تحت الوضع التشغيلي لمدة ساعتين لم تُعطي خلالها أي مؤشرات سلبية .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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