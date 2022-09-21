الاجهزة الامنية بمديرية أمن القره بوللي تقبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسطو .

طرابلس 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أفادت وزارة الداخلية أن الاجهزة الامنية بمديرية أمن القره بوللي القت القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسطو ضمن جهود الوزارة لدعم الامن والاستقرار بكل المدن .

حيث تم ضبط شخص مطلوب كونه رئيس لتشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة يدعى “أ.ع.م.أ” مقيم بطرابلس مشروع الهضبة بعد عمليات التحري وجمع المعلومات عنه كونه مطلوب لدى مديرية أمن القره بوللي على ذمة عديد الوقائع ومن ضمنها القتل.

وعثر بحوزة المقبوض عليه على سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن ذخيرة وحربة وساطور وبدلة عسكرية وعدد ثلاثة اقنعة وهواتف نقالة بها شفرات ليبيانا ومدار أتضح أنها هواتف مسروقة.

و المتهم لديه وقائع سرقات متعددة حيث قام بسرقة اسطوانات الغاز ومبالغ مالية من عمالة وافدة من الجنسية المصرية بمنطقة القويعة الطريق الساحلي.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته للنيابة العامة.