ليبيا نيوز

تنمية مشروع مراعي وادي ساسو جنوب مدينة مصراته .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مصراته 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) –   ناقش رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية  مع مسؤول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية مصراتة التعاون لتنمية المراعي بمشروع ساسو وتوفير أماكن لمربي الاغنام ومياه لشرب الأغنام بالمنطقة .

     كما تم خلال الاجتماع  الذي حضره عدد من المهندسين من جهاز المراعي وقطاع الزراعة مصراته  النقاش حول إمكانية إعادة تنفيذ البرامج التنموية وخاصة برنامج المحافظة على الأصول الوراثية للنباتات والشجيرات الرعوية (إنتاج بذور النفل)  التي نفذها جهاز تنمية المراعي الطبيعية بمشروع مراعي وادي ساسو  جنوب مصراته .

      وفي ختام الاجتماع قام المشاركون بزيارة ميدانية لموقع مشروع مراعي وادي ساسو الذي يقع حوالي 40 كيلومتر جنوب مدينة مصراتة تم خلالها  للإطلاع على مرافق المشروع والإحتياجات الضرورية لإعادة تنفيذ البرامج التنموية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك