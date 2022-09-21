تنمية مشروع مراعي وادي ساسو جنوب مدينة مصراته .

مصراته 20 سبتمبر 2022 م ( وال ) – ناقش رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية مع مسؤول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية مصراتة التعاون لتنمية المراعي بمشروع ساسو وتوفير أماكن لمربي الاغنام ومياه لشرب الأغنام بالمنطقة .

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المهندسين من جهاز المراعي وقطاع الزراعة مصراته النقاش حول إمكانية إعادة تنفيذ البرامج التنموية وخاصة برنامج المحافظة على الأصول الوراثية للنباتات والشجيرات الرعوية (إنتاج بذور النفل) التي نفذها جهاز تنمية المراعي الطبيعية بمشروع مراعي وادي ساسو جنوب مصراته .

وفي ختام الاجتماع قام المشاركون بزيارة ميدانية لموقع مشروع مراعي وادي ساسو الذي يقع حوالي 40 كيلومتر جنوب مدينة مصراتة تم خلالها للإطلاع على مرافق المشروع والإحتياجات الضرورية لإعادة تنفيذ البرامج التنموية .