غريان 20 سبتمبر 2022 م (وال) – أقيم صباح اليوم الثلاثاء بالمختبر البيطري غريان ورشة عمل للعناصر والكوادر الفنية بالمختبر البيطري غريان في مجال المخاطر البيولوجية برعاية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية، بحضور عدد من الأطباء والكوادر الفنية بالمختبر البيطري.

وذكرت المصادر المنظمة للورشة لمراسل (وال) أن المستهدف من هذه الورشة تدريب كوادر المختبرات البيطرية بالمركز الوطني للصحة الحيوانية (مختبر غريان) من أطباء بيطريين وفنيين، وأيضا العاملين في مجال جمع النفايات بهدف الرفع من ثقافة إدارة المخاطر البيولوجية عامة والسلامة البيولوجية خاصا والاستخدام الأمثل للمعدات الوقاية الشخصية داخل المختبر .

وصرحت الدكتورة ” فوزية سالم الغناي ” عضو لجنة الإدارة بالمركز الوطني للصحة الحيوانية ومدير إدارة التدريب والبحوث والاستشارات العلمية ( هذه الورشة من ضمن نشاطات المركز من الناحية الفنية ، من حيث الاشراف على المختبرات ومكاتب الصحة الحيوانية ، وكل ما يخص مجال الصحة الحيوانية في ليبيا .

وأوضحت أن المركز سينظم العديد من الدورات التدريبية في مختلف المناطق للرفع من قدرات الكوادر الفنية وإعادة تأهيلهم للوصول الى افضل الخدمات

(وال)