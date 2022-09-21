بتكليف من رئيس حكومة الوحدة: وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يستلم السجين ‏الليبي بأوكرانيا (حاتم حميدة باكير) للعودة به الى ارض الوطن. ‏

طرابلس 20 سبتمبر 2022م (وال) – استلم وكيل وزارة الداخلية للشؤون ‏العامة ‏لواء “محمود سعيد” السجين ‏الليبي بأوكرانيا “حاتم حميدة باكير” ‏بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ‏‏‏”عبدالحميد الدبيبة” في إطار حرصه على سلامة المواطنين الليبيين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن عملية استلام السجين جرت اليوم الثلاثاء ‏من الحدود الأوكرانية البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل المساجين ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، وهو أخر المواطنين ‏الليبيين المتواجدين في ‏أوكرانيا، والتوجه به الى ليبيا .‏

وذكرت الوزارة بأن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية ‏برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة قامت خلال ‏الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء كافة الجالية الليبية ‏المتواجدة بأوكرانيا وإعادتهم لأرض الوطن بسلام بعد مفاوضات مع السلطات ‏‏الأوكرانية في شهر مارس ‏الماضي بمشاركة القائم ‏بأعمال ‏السفارة الليبية هناك.

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