بتكليف من رئيس حكومة الوحدة: وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يستلم السجين ‏الليبي بأوكرانيا (حاتم حميدة باكير) للعودة به الى ارض الوطن. ‏

طرابلس 20 سبتمبر 2022م (وال) – استلم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” السجين الليبي بأوكرانيا “حاتم حميدة باكير” بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ”عبدالحميد الدبيبة” في إطار حرصه على سلامة المواطنين الليبيين.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن عملية استلام السجين جرت اليوم الثلاثاء من الحدود الأوكرانية البولندية وفق اتفاقية تبادل المساجين الموقعة مع الحكومة الأوكرانية، وهو أخر المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا، والتوجه به الى ليبيا .
وذكرت الوزارة بأن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الليبية برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة قامت خلال الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء كافة الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا وإعادتهم لأرض الوطن بسلام بعد مفاوضات مع السلطات الأوكرانية في شهر مارس الماضي بمشاركة القائم بأعمال السفارة الليبية هناك.
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