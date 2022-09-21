المنفي يشارك في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

نيويورك 20 سبتمبر 2022 (وال)- شارك رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي، ” مساء الثلاثاء في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ ( 77 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
بتكليف من رئيس حكومة الوحدة: وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يستلم السجين الليبي بأوكرانيا (حاتم حميدة باكير) للعودة به الى ارض الوطن.
تم النشر منذُ 53 دقيقة
الاتحاد الاوروبي يولفق على مساعدة اوكرانيا ب5 مليار يورو .
تم النشر منذُ ساعتين
ورشة عمل للعناصر والكوادر الفنية بالمختبر البيطري غريان في مجال المخاطر البيولوجية.
تم النشر منذُ 3 ساعات
تنمية مشروع مراعي وادي ساسو جنوب مدينة مصراته .
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك