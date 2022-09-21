المنفي يشارك في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

نيويورك 20 سبتمبر 2022 (وال)- شارك رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي، ” مساء الثلاثاء في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ ( 77 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.