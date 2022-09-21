ليبيا نيوز

المنفي يشارك في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك 20 سبتمبر 2022 (وال)-  شارك رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي، ” مساء الثلاثاء في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ ( 77 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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