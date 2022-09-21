بعد نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 : الدبيبة يصدر تعليماته للوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء، بإعداد الردود على الملاحظات الواردة في تقرير الديوان .

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” الوزراء ورؤساء والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء، بإعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، والإجابة عن كافة التساؤلات في ندوة إعلامية.

واكد ” الدبيبة ” – حسب التعليمات التي نقلها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء – ان الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة تتحمّل المسؤولية في حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفات واردة في التقرير.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر اليوم الثلاثاء تقريره السنوي لعام 2021 م ، والذي تضمن رصد مفصل للإجراءات المالية لكافة الجهات الرسمية الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية ، وملاحظاته حيال كافة المصروفات والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية .

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