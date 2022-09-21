ليبيا نيوز

بعد نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 : الدبيبة يصدر تعليماته للوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء، بإعداد الردود على الملاحظات الواردة في تقرير الديوان .

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ”  الوزراء ورؤساء والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء، بإعداد الردود اللازمة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، والإجابة عن كافة التساؤلات في ندوة إعلامية.

واكد ”  الدبيبة ” – حسب التعليمات التي نقلها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء –  ان الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة  تتحمّل المسؤولية في حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفات واردة في التقرير.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر اليوم الثلاثاء تقريره  السنوي لعام 2021 م ، والذي تضمن رصد مفصل للإجراءات المالية لكافة الجهات الرسمية الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية ، وملاحظاته حيال كافة   المصروفات والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية . 

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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