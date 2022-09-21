وزراء خارجية مالطا ،الهند ، الامارات، إيطاليا للمنقوش : نشجع الحوار السلمي التفاوضي لحل الازمة السياسية في ليبيا .

نيويورك 21 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أ عربت كل من مالطا ، الهند ، الامارات ، إيطاليا عن تشجعيهم للحوار السلمي التفاوضي لحل الأزمة السياسية ، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش “مع وزراء خارجية هذه الدول بالإضافة إلى نائب وزير خارجية إيطاليا على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ناقشت معهم المستجدات السياسية والاقتصادية على المستوي المحلي و الإقليمي ، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية و مثمنة دعمهم للجهود والمساعي المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا.

كما أشارت ” المنقوش” خلال هذه المباحثات للجهود الأخيرة التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا ، ودورها الإيجابي التي تبذله في ملف الطاقة ، مجددة ترحيب الحكومة بالمساعي الحميدة لجهود الوساطة الإقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

من جانبهم أكدوا وزراء خارجية مالطا الهند الامارات إيطاليا دعمهم لتكثيف الجهود وحث المجتمع الدولي للعمل وفق إطار الأمم المتحدة في ليبيا ، معربين عن تشجيعهم للحوار السلمي الليبي لحل الأزمة السياسية في البلاد .

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