نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ســاحل البلاد لهذا اليوم .

‘طرابلس 21 سبتمبر 2022 ( وال ) – نشــرة الصيـد البحري المتوقعة على ســاحل البلاد خلال الثلاثة الايام القادمة اعتبارا من اليوم الاربعاء وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للإرصاد الجوية .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد و الريح بحري الى متغير الاتجاه ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر (29) مْ و الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل الجبل الاخضر مع احتمال سقوط امطار خفيفة و الريح براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر (29) مْ و الرؤيـة جيدة .

( وال)