ليبيا نيوز

نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ســاحل البلاد لهذا اليوم .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

‘طرابلس  21   سبتمبر  2022   ( وال ) – نشــرة الصيـد البحري المتوقعة على ســاحل  البلاد خلال الثلاثة الايام القادمة  اعتبارا من اليوم الاربعاء  وفقا   للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للإرصاد الجوية  . 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

  السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد و الريح بحري الى متغير الاتجاه ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر (29) مْ و الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

  السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل الجبل الاخضر مع احتمال سقوط امطار خفيفة و الريح براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج و  درجة حرارة سطح البحر (29) مْ و الرؤيـة جيدة .

 ( وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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