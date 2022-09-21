صدور كتاب: “القرية والطفولة والإبداع”

القاهرة 21 سبتمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار العائدون للنشر والتوزيع، كتاب “القرية والطفولة والإبداع .. شهادات”، وهو من إعداد وتقديم الشاعر عمر شبانة، ويتحدث فيه مبدعون عرب عن الأمور الثلاثة المذكورة، كلّ من وجهة نظره وتجربته.

موادّ الكتاب، وفقًا لمعدّه، موزّعة ما بين ذكريات المبدع عن قريته، وبين التنظير لحياة القرية بجوانبها المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهي مادّة تتنوّع فيها “الرؤى” بين الواقعيّ والفانتازيّ، وتمزج بين الواقعيّ والمتخيّل الإبداعيّ، بحيث نقف على أساليب عدة في تناول العلاقة مع القرية وتأثيرها على المبدع، ودورها في تفجير إبداعاته، مثلما سنقرأ “تنظيرًا” حول موضوع هذا الملف. وفي الكتاب سوف نقرأ الذكريات الحميمة والقاسية، وشهادات المبدعين على المكان والزمان في قرية كلّ منهم، وتصوير ملامح من الحياة الاجتماعية في هذه القرية أو تلك.

وبهذا المعنى، يصحّ القول إن هذا الكتاب سيكون مرجعًا لكلّ مبدع ومثقف ومهتمّ بعوالم القُرى والريف، وما تمثّله في عالم الاجتماع بأبعاده المتعددة والمختلفة، وعلاقة ذلك كله بالمبدع وطفولته وإبداعاته.

الكتاب يتكوّن من ثلاثة أقسام، وقد كان للكاتب/ المبدع أن يختار الكتابة ضمن واحد منها: القرية؛ مقدمات نظرية، القرية بين الحكاية والتنظير، وثانيًا النشأة والمكوّنات والموقع والثروات الطبيعية، ممزوجة بشيء من الذكريات والحكايات والطرائف. وثالثًا ثمة نصوص عن القرية التي نشأ فيها المبدع، وكما يراها بعين طفولته.

المشاركون في الكتاب: محمود شقير، ثورة حوامدة، إبراهيم أبو هشهش، حكمت النوايسة، فيصل الزعبي، عبد القادر الحصني، أكرم قطريب، حسب الشيخ جعفر، عبد الكريم كاصد، طالب عبد العزيز، المنصف الوهايبي، صلاح بوسريف، حكيم عنكر، رفعت سلّام، أحمد اللاوندي.(وال _ القاهرة) ح م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال