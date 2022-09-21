144 وفاة حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان.

الخرطوم 21 سبتمبر 2022 (وال) – أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد مؤخرا بلغت 144 وفاة وإصابة 122 شخصا منذ بدء موسم الأمطار وحتى الآن. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم .

وأوضح المجلس أن الأمطار تسببت كذلك في انهيار 54551 منزلا انهيارا كليا في الولايات المتضررة وانهيار 74212 منزلا انهيارا جزئيا، إضافة إلى تضرر العديد من المرافق العامة كالمستشفيات والمدارس إذ تضرر 364 مرفقا و298 من المتاجر والمخازن.

وأضاف أن المياه غمرت آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية وجرفت أعداداً مقدرة من رؤوس الماشية بلغت 2741 رأسا.

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