بحضور رئيس المجلس الرئاسي انعقاد اجتماع تشاوري بنيويورك ضم المستشار الألماني ورئيس جمهورية السنغال ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

نيويورك 21 سبتمبر 2022 (واتل)- بحضور رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” عقد الثلاثاء بنيويورك اجتماعا تشاوريا ضم المستشار الألماني “أولاف شولتز”، و “ماكي سال”، رئيس جمهورية السنغال، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي “موسى فكي” .

وخلال كلمته في الاجتماع، أثنى المنفي على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وعدد من من المناسبات وخاصة مؤتمري (برلين 1-2)، وعلى التعاون المشترك بين ألمانيا وإفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار ليبيا والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

وتطرق المنفي ، لتحديات الأمن الغذائي في إفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في إفريقيا.

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