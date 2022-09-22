الرياض .. انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

الرياض 22 سبتمبر 2022 (وال) _ انتهت المرحلة الأولى من فترة استقبال الأعمال المشارِكة في مسابقة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون للبرامج الإخبارية والإذاعية في دورتها الـ 22 التي تحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل، وبدء مرحلة التقييم لهذه الأعمال”.

هذا وقد أعلنت لجان الإشراف على المسابقة أنه سيتم الإعلان عن الفائزين وفقًا للخطة الزمنية المحددة للجائزة.

يشار إلى أن جائزة المسابقة تهدف إلى تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ورفع مستواه على النحو الذي يواكب التطورات، والتعريف بالحضارة العربية الإسلامية والواقع العربي والإسلامي المعاصر، ورفع مستوى الوعي الثقافي والعلمي والذائقة الجمالية في الأعمال والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

الجدير بالذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تعمل على تحقيق ظهور لافت للمهرجان والمعرض المصاحب، وما يتصل بهما من أجندات عمل وبما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 وطموحاتها نحو الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي. (وال _ الرياض)

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