وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا يشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات 

طرابلس 22 سبتمبر 2022 (وال) – شارك وفد الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات، الذي انعقد مؤخرا بمدينة وهران بالجزائر، استعرض خلال مشاركته جملة من القضايا التي تهتم بالعمل والعمال في الوطن العربي.

وأجرى وفد الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا العديد من اللقاءات والاجتماعات على هامش أعمال المؤتمر مع رؤساء وأعضاء الاتحاد العمالية النقابية العربية، لبحث التعاون المشترك وتوحيد المواقف النقابية وتوطيد التواصل بما يخدم الطبقه العامله في الوطن العربي.

كما عقد وفد الاتحاد اجتماعا مع وفد منظمة فريديرش ايبرت الألمانية، لتوطيد التعاون ووضع برامج عمل مشتركه وإقامة دورات تثقيفية تعليميه متطوره للعاملين في القطاعات والأجهزة والمؤسسات والقطاع الإنتاجي والخدمي في مجالات العمل المختلفة وتحديد مواعيد هذه الدورات ولقاءات العمل .

وتم خلال انعقاد المؤتمر اختيار (ناجي الشريف) المستشار النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، عضواً بالمجلس العام للاتحاد العربي للنقابات. (وال _ طرابلس)

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