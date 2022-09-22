قادة‭ ‬العالم يتعهدون بجمع المليارات لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

نيويورك 22 سبتمبر 2022 (وال) – جمع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ما يصل إلى 14.25 مليار دولار أمس الأربعاء، إذ يسعى قادة العالم إلى مكافحة الأمراض المسببة للوفاة بعد توقف انتشار جائحة كوفيد -19.

وقال الرئيس الأميركي “جو بايدن” الذي استضاف المؤتمر في نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة إن التمويل ضروري لمكافحة الأمراض.

وأضاف “هذا استثمار سينقذ حياة 20 مليون شخص آخرين ويقلل الوفيات من هذه الأمراض بنسبة تصل إلى 64 بالمئة أخرى في السنوات الأربع المقبلة”.

ويسعى الصندوق وهو تحالف للقطاعين العام والخاص ويتخذ من جنيف مقرا للحصول على 18 مليار دولار لدورة تمويله المقبلة ومدتها ثلاث سنوات من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال الصندوق العالمي إن الرقم 14.25 مليار دولار من المرجح أن يرتفع مع توقع المزيد من التبرعات.

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