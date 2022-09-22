المنقوش تبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا مع عدد من نظرائها المشاركين في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك 22 سبتمبر 2022 (وال)- ألتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مساء أمس الأربعاء، مع كل من وكيل الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة ‬روزماري ديكارلوا، ووزير خارجية ‫قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

لقاءات المنقوش جاءت ضمن سلسلة لقاءاتها مع نظرائها من دول الشقيقة والصديقة والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية؛ فقد ناقشت المنقوش معهم خلال هذه اللقاءات، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والإقليمي، والتأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا وصولا إلى الانتخابات في أقرب وقت”.

من جانبهم، أعربوا عن دعمهم لتكثيف جهودهم والدفع لتحقيق الاستقرار في ‫ليبيا، مجددين دعمهم وتشجيع كافة الأطراف نحو الحوار السلمي، والعمل وفق إطار ‫الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والإزدهار”. (وال)

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