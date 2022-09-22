التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وشركة اريش للمقاولات

سبها 22 سبتمبر 2022 (وال)- وقع بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس، بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وشركة اريش التركية للمقاولات على صيانة مشروع “طريق سبها – أوباري” ومشروع “صيانة طريق أم الأرانب – القطرون”.

هذا وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية أمس الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، والسفير التركي، والملحق التجاري بالسفارة التركية، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمهندسين الفنيين بشركة اريش للمقاولات.

كما حضر التوقيع مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الجنوبية مسعود محفوظ، وعدد من أعيان أهالي الجنوب.

يُشار إلى أن صيانة مشروع “طريق سبها – أوباري” بطول ( 270 ) كيلو متر مفرد ومشروع “صيانة طريق أم الأرانب – القطرون” بطول ( 151 ) كيلو متر بعد التوصل إلى إبرام محضر الترسيه من قبل لجنة العطاءات المكلفة بدراسة العرض. (وال)

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