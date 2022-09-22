المنقوش تُشارك في اجتماع موسع على هامش اجتماع الجمعية العامة يناقش سُبل تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية

نيويورك 22 سبتمبر 2022 (وال)- شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الخميس، في اجتماع وزاري موسع دعت إليه وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش وزراء الخارجية خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزراء دول كل من – شيلي- ليبيريا- المكسيك _هولندا- السويد، سُبل تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ؛ خاصة أثناء الأزمات والنزاعات، ودعم دور المرآة في حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة.

كما بحث الاجتماع كافة القضايا التي تهم المرأة وسُبل تمكين قيادة شبابية واعدة، ودعمهم للمشاركة في صنع القرار والعمل السياسي لبناء السلام في بلدانهم. (وال)

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