المنقوش تبحث مع المسؤولين الأمريكيين في نيويورك آخر مستجدات الوضع في ليبيا .

نيويورك 22 سبتمبر 2022 م ( وال ) – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش ” مساء أمس الأربعاء “مستشار وزارة الخارجية الأمريكية “ديريك شوليت” على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء الذي شارك فيه السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند ” جرى خلاله بحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا ، والتأكيد على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي وصولاً إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي ‬.

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