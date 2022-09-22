ليبيا نيوز

المنقوش تبحث مع المسؤولين الأمريكيين في نيويورك آخر مستجدات الوضع في ليبيا .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 نيويورك  22  سبتمبر 2022 م ( وال ) –  التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية  “نجلاء المنقوش ” مساء أمس الأربعاء  “مستشار وزارة الخارجية الأمريكية   “ديريك شوليت” على  هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة . 

   وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء الذي شارك فيه السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا  “ريتشارد نورلاند ” جرى خلاله بحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا ،  والتأكيد على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي وصولاً إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي ‬.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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