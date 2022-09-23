التوقيع بالأحرف الاولي على مذكرة تفاهم بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وشركة اريش للمقاولات .

سبها 22 سبتمبر 2022م ( وال )- تم بطرابلس التوقيع بالأحرف الاولي على مذكرة تفاهم بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وشركة اريش التركية للمقاولات على صيانة مشروع (( طريق سبها – اوباري )) ومشروع ((صيانة طريق أم الارنب – القطرون )) .

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية امس نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” رمضان أبو جناح ” و “محمد الشهوبي ” وزير المواصلات ، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ” سامي العبش ” والسفير التركي ، والملحق التجاري بالسفارة التركية ، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمهندسين الفنيين بشركة اريش للمقاولات .

كما حضر التوقيع مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الجنوبية ” مسعود محفوظ ” وعدد من اعيان أهالي الجنوب .

يشار إلى أن صيانة مشروع (( طريق سبها – اوباري )) بطول ( 270 ) كيلو متر مفرد ومشروع ((صيانة طريق أم الارنب – القطرون )) بطول ( 151 ) كيلو متر بعد التوصل إلى ابرام محضر الترسيه من قبل لجنة العطاءات المكلفة بدراسة العرض .

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