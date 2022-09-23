ليبيا نيوز

في لقائهما بنيويورك: المنفي يدعو الرئيس السنغالي لزيارة ليبيا.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 سبتمبر 2022 م (وال) -بحث رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي ” اليوم الخميس في نيويورك مع الرئيس السنغالي، رئيس الاتحاد الإفريقي “ماكي سال” دعم الاتحاد الإفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشاد ” المنفي ” خلال اللقاء الذي – عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 – بالعلاقات القوية التي تربط ليبيا وجمهورية السنغال، مشيراً إلى دور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الإفريقي.

وحسب المكتب الإعلامي للرئاسي فقد وجه ” المنفي ” في ختام اللقاء الدعوة للرئيس “ماكي سال”، لزيارة ليبيا، حيثُ رحب الرئيس السنغالي بهذه الدعوة.

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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