رئيس جهاز تنمية المراعي الطبيعية يتفقد المنطقة الرعوية جنوب مدينة صبراته .

صبراتة 22 سبتمبر 2022 م ( وال ) – قام رئيس جهاز تنمية المراعي الطبيعية رفقة مسؤول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية صبراتة وعدد من المهندسين التابعين للجهاز بجولة ميدانية شملت وحدات الرعاية والجز والآبار الرعوية الواقعة بالمنطقة الرعوية جنوب مدينة صبراتة ضمن خطة وزارة الزراعة وجهودها لمتابعةً سير العمل والتواصل المباشر مع المربين في المواقع الرعوية للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه مربي الابل .

وتم خلال هذه الجولة التفقدية مناقشة سبل تفعيل البرامج التنموية بالمنطقة جنوب مدينة صبراتة وخاصة الإمداد المائي (سقاية الحيوانات) وعملية تنظيم سقاية أعداد كبيرة من الأبل بهذه المناطق الرعوية .

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