جامعة طرابلس تعلن عن فتح باب التسجيل بعدد من كلياتها اعتبار من يوم الأحد القادم .

طرابلس 22 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تعلن جامعة طرابلس عن فتح باب التسجيل بعدد من كلياتها اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري أمام الطلاب ممن يحملون الشهادة الثانوية خلال السنوات السابقة و لم يتمكنوا من التسجيل بالجامعة،

ودعت الجامعة عبر موقعها الطلاب الراغبين مراجعة إدارة المسجل العام بجامعة طرابلس .

علما بأن الكليات هي – الزراعة. – التربية – التربية البدنية. – الآداب. – اللغات وكلية العلوم في الأقسام : الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الجيوفيزياء، الغلاف الجوي.

وأوضحت ادارة الجامعة بأن التسجيل لمدة اسبوع واحد وحسب القدرة الاستعابية لهذه الكليات،

فعلى الراغبين في التسجيل التواصل مباشرة مع مسجلي الكليات المعنية اعتباراً من تاريخ 25 من شهر سبتمبر الجاري 2022 م مصحوبين بالمستندات المطلوبة.