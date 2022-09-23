خاص (وال) بملعب بنينا : المنتخب الأولمبي الليبي يلتقي المنتخب الروندي .

بنغازي 23 سبتمبر 2022 م ( وال ) – يلتقى المنتخب الأولمبي الليبي اليوم الجمعة بملعب بنينا المنتخب الروندي ضمن منافسات الدور التمهيدي لتصفيات الأمم الافريقية تحت سن ( 23 ) عاماً.
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وكالة الأنباء الليبية
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