ليبيا نيوز

خاص (وال) بملعب بنينا : المنتخب الأولمبي الليبي يلتقي المنتخب الروندي .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 23 سبتمبر 2022 م ( وال ) – يلتقى المنتخب الأولمبي الليبي اليوم الجمعة بملعب بنينا المنتخب الروندي ضمن منافسات الدور التمهيدي لتصفيات الأمم الافريقية تحت سن ( 23 ) عاماً.

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وكالة الأنباء الليبية

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