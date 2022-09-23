اختتام دورة تدريبية ببنغازي في مجال فنون ومهارات الالقاء .

بنغازي 23 سبتمبر 2022 م ( وال ) – اختتمت أمس الخميس بمقر قناة ( BBN ) المحلية بمدينة بنغازي أعمال الدورة الاذاعية التدريبية في مجال فنون ومهارات الإلقاء بإشراف وإدارة الإعلامي ” عمر الجروشي ” .

وأوضح الإعلامي ” عمر الجروشي ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن هذه الدورة المجانية حول فنون ومهارات الإلقاء والتي استمرت على مدى أسبوع كامل استهدفت تدريب عدد ( 7 ) متدربين .

وأشار ” الجروشي ” أنه خلال هذه الدورة التركيز على إعطاء الأساسيات والقواعد المتعارف عليها لفن الالقاء بهدف تنمية قدراتهم في قراءة النصوص من حيث التشكيل والقص والإسراع والإبطاء والشدة ، مبينا بأنه تم تسجيل أصوات المتدربين في قاعة الاستديو لمعرفة مدى قدراتهم في القراءة والتعليق وكيفية نطق مخارج الحروف وذلك بحسب كل نص تم اختباره من المتدربين بأنفسهم .

(وال )