السفير الأمريكي " نورلاند " يكشف من نيويورك عن أفكار جديدة بشأن ليبيا .

نيويورك 23 سبتمبر 2022 م ( وال ) – كشف المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند من نيويورك عن أفكار جديدة بشأن ليبيا .

وقال السفير ” نورلاند، ” في تسجيل مسجل نشره عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية بتويتر، إن ” الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية” .

وأشار ” نورلاند ” إلى أن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، وذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام عن تعيين مبعوثه الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وشدد السفير الأمريكي على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي الدعم الأميركي القوي لجهود ” باتيلي ” من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية.

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