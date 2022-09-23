ليبيا نيوز

السفير نورلاند : تشرّفت بمقابلة رئيس المجلس الرئاسي "المنفي " في نيويورك ، وجددت له التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحل السياسي في ليبيا ،

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

السفير نورلاند :   تشرّفت بمقابلة رئيس المجلس الرئاسي “المنفي ” في نيويورك , وجددت له التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحل السياسي في ليبيا. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك