السفير نورلاند : تشرّفت بمقابلة رئيس المجلس الرئاسي “المنفي ” في نيويورك , وجددت له التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحل السياسي في ليبيا.
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وكالة الأنباء الليبية
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