‏- وزير الإقتصاد والتجارة يناقش آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب.

طرابلس 23 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج إجتماعاً بحضور نائب المدير العام للديوان اللييي للحبوب ونيس صالح ، و مندوب عن وزارة المالية تم خلاله مناقشة إمكانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب ،.

ويهدف القرار لتوفير احتياجات دولة ليبيا من الحبوب بشكل مستمر ، حتى يكون هناك مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق المحلي سنويا ، سعيا منها إلى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب من خلال أدوات الإنتاج المحلي ، بحيث يحقق الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الكميات و الأسعار .

وأكد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود لإنشاء الديوان اللييي للحبوب ، بهيكله التنظيمي الذي يخدم الصالح الوطني، على أن تستمر الاجتماعات الدورية لتبادل المقترحات والعمل بأفضل الخيارات ، تحقيقاً لأهداف إنشاء هذا الديوان .

وال..