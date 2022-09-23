ليبيا نيوز

‏- وزير الإقتصاد والتجارة يناقش آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 23 سبتمبر 2022 (وال)-  عقد وزير الإقتصاد والتجارة   محمد الحويج   إجتماعاً بحضور نائب المدير العام للديوان اللييي للحبوب ونيس  صالح ، و مندوب  عن وزارة المالية  تم خلاله مناقشة  إمكانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء    بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب ،.

 ويهدف القرار لتوفير احتياجات دولة ليبيا من الحبوب بشكل مستمر ، حتى يكون هناك مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق المحلي سنويا ، سعيا منها إلى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب من خلال أدوات الإنتاج المحلي ، بحيث يحقق الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الكميات و الأسعار .

  وأكد  الوزير على ضرورة تكاثف الجهود لإنشاء الديوان اللييي للحبوب ، بهيكله التنظيمي الذي يخدم الصالح الوطني، على أن تستمر الاجتماعات الدورية لتبادل المقترحات والعمل بأفضل الخيارات ، تحقيقاً لأهداف إنشاء هذا الديوان .  

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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