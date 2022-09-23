القائم بأعمال سفارة الأمريكية لدى ليبيا يُثمن تقرير ديوان المحاسبة

طرابلس 23 سبتمبر 2023 (وال)- ثمّنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة والمثار حوله الكثير من الجدل من قبل حكومة عبد الحميد دبيبة وعدد من الوزراء .

وفي تغريدة له على صفحة السفارة الأمريكية بليبيا عبر شبكة “تويتر” نشر القائم بأعمال السفرة “ليزلي أوردمان” : “نثني على ديوان المحاسبة الليبي لإصدار تقرير مراجعة شامل وإتاحته للجمهور، وسننظر فيه عن كثب الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات هي السمات المميزة للحوكمة الرشيدة”. (وال)

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