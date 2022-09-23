رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يكرم عدد من الذين قاموا بمحاولات وجهود لأجل البحث وإيجاد جثامين شهداء طلبة الكلية العسكرية الذين غرقوا في عرض البحر .

طرابلس 23 سبتمبر 2022 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الخميس، بتكريم عدد من الذين قاموا بمحاولات وجهود لأجل البحث وإيجاد جثامين شهداء طلبة الكلية العسكرية الذين غرقوا في عرض البحر:– طالب الكلية العسكرية الشهيد “بلقاسم الشحات الجعراني”.- طالب الكلية العسكرية الشهيد “محمد علي رمضان”.

وحضر التكريم رئيس أركان القوات البحرية، وكبير المعلمين بالكلية العسكرية، ومدير إدارة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود من جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، و القوات الخاصة البحرية، و قوة مكافحة الإرهاب، وهيئة السلامة الوطنية – إدارة الإنقاذ البحري، وذوي الشهداء من طلبة الكلية العسكرية.

و أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بمجهوداتهم الإنسانية رغم الصعوبات وتم تكريمهم على دورهم البطولي الذي يقدمونه في عمليات الإنقاذ البحري، ووفاءً وتقديراً وامتنانا لهم لما يبذلونه من تضحيات لإنقاذ الأرواح.

وال..