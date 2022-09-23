رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس الوزراء المالطي أوجه التعاون بين البلدين في عديد المجالات

نيويورك 23 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة في نيويورك، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في عديد المجالات منها: الصحة، والطاقة، والأمن، بالإضافة لمناقشة ملف الطاقة والأزمة التي يُعاني منها العالم جرّاء الحرب الأوكرانية – الروسية، وإمكانية مساهمة ليبيا في هذا الملف.

كما تم مناقشة، إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية، لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء المالطي، عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكدًا دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات. (وال)

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