المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول احوال البحر : رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق و ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 مترا.

طرابلس 23 سبتمبر 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول احوال البحر اليوم الجمعة حذر فيها من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق ت.

** الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق وتكون غزيرة يوم الغد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا واحتمال ظهور شاهقة مائية.

– رياح شمالية شرقية سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 30 عقدة على ساحل الخليج.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

– الرؤية جيدة الي متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

وال..